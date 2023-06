„Nie weźmie łapówki”. W Rosji chcą wprowadzić sztuczną inteligencję do urzędów

Prezes największego banku Rosji proponuje, by sztuczna inteligencja została wprowadzona do rosyjskich urzędów. Dlaczego? Bo jej największym, w ocenie Rosjanina, atutem jest to, że nie żąda i nie bierze łapówek.