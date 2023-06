- Nie osiągnie strategicznego zaskoczenia, ale zrobi wszystko, by osiągnąć operacyjne i taktyczne zaskoczenie. Będzie to obejmować ukrywanie prawdziwych zamiarów, kamuflaż, zwodzenie i dezinformację, których (Ukraińcy) z powodzeniem używali zeszłej jesieni - ocenił nawiązując do niespodziewanej ofensywy Ukrainy w obwodzie charkowskim.



Według Barry'ego Rosja będzie starała się zmaksymalizować ukraińskie straty zanim ukraińska armia dotrze do głównej linii obrony Rosjan, która obecnie znajduje się ok. 10-15 km od pozycji zajmowanych przez ukraińskie jednostki.



Barry podkreśla, że Rosjanie na obecnie zajmowanych pozycjach nie będą raczej bronić się za wszelką cenę, narażając się na okrążenie.

Ukraina rzuciła do walki trzy z 12 brygad przygotowanych do kontrofensywy

Ukraina przygotowała do kontrofensywy 12 brygad pancernych, z których 9 jest wyposażonych w zachodnie uzbrojenie. Brygada liczy zazwyczaj co najmniej 3,5-4 tys. żołnierzy, co oznacza, że Ukraina przygotowała do kontrofensywy co najmniej ok. 50 tys. żołnierzy. Ponadto MSW sformowało osiem kolejnych brygad szturmowych.



Konrad Muzyka, analityk wojskowy z Polski twierdzi, że Ukraińcy rzucili dotychczas do walki tylko trzy z 12 brygad przygotowanych do ofensywy.