Wojna w Ukrainie. Ofensywa utknęła, bitwy na tyłach

– Na żadnym odcinku przeciwnik nie odniósł sukcesu. Straty Rosji są 10 razy mniejsze niż katastrofalne straty wojsk ukraińskich – przekonywał prezydent Putin na spotkaniu na Kremlu. Dzień wcześniej jego minister obrony Siergiej Szojgu mówił, że ukraińskie straty są „50 razy większe” od rosyjskich.

Putin uważa, że Kijów zmuszony już został do użycia strategicznych rezerw, a to pozwoli Rosji wygrać. – Większość ukraińskich oddziałów nadal nie została skierowana do walki: 12 brygad (inni eksperci podają od 10 do 25 – red.), 3 tys. pojazdów różnego typu, nieznana ilość żołnierzy. To będzie największa operacja wojskowa w Europie od 1945 roku – sądzi jednak jeden z niemieckich ekspertów.

Wszystkie umocnienia wróg próbuje utrzymać, walczy o wszystkie. dowódca ukraińskiej 3. brygady Maksym Żoryn

Zachodni wojskowi uważają zaś, że obecnie dowództwa obu stron próbują przechytrzyć przeciwnika i zmusić go do użycia rezerw. – (Rosjanie) mają problem, bo jeśli przesuną je bliżej frontu, to znajdą się one w zasięgu HIMARS-ów – mówi włoski analityk Thomas Theiner.

Według rosyjskich blogerów wojskowych w środę przekonali się o tym na własnej skórze ich dowódcy w okolicach Kreminnej. „Jak można w drugim roku wojny kazać kolumnie wojsk stać przez dwie godziny w jednym miejscu!” – pieklili się. Podobno żołnierzy zebrano, by przed odjazdem na pierwszą linię wysłuchali patriotycznego przemówienia gen. Suchraba Ahmedowa. Zamiast dowódcy doczekali się ukraińskich rakiet. Część blogerów twierdzi, że zginęli i zostali ranni wszyscy, którzy tam byli.

Cios za cios

Rejon Kreminnej jest jednym z miejsc, w których trwają walki, choć tutaj to Rosjanie są stroną atakującą. Ale też i tutaj zmiany linii frontu nie są większe niż kilkaset metrów.