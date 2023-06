Kontrofensywa: Reuters potwierdza ukraińskie sukcesy. "Ciała Rosjan na ulicach"

Dziennikarze agencji Reutera dotarli we wtorek do wsi Nieskuczne, wyzwolonej w czasie kontrofensywy przez ukraińską armię. To pierwsze niezależne potwierdzenie postępów Ukrainy w ramach prowadzonej od ok. 4 czerwca kontrofensywy.