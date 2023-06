Walki mają trwać też w rejonie Makariwki (na południe od wsi Wełyka Nowosiłka) i w zachodniej części obwodu zaporoskiego, na południe od miasta Orichiw.

Rosyjscy blogerzy wojskowi - pisze ISW - spekulują, że warunki pogodowe zmniejszają tempo ukraińskich ataków, ale Hanna Malar podkreśla, że warunki pogodowe "nie zawsze mają wpływ na ukraińskie działania ofensywne".

Żołnierze dywizji czekali w jednym miejscu przez dwie godziny na dowódcę Armii, gen. Suchraba Achmedowa, który miał wygłosić przemówienie

Rzecznik zgrupowania ukraińskich wojsk "Tawria" (działającego na południu), Walery Szerszen mówił w środę, że na południu Ukraińcy priorytetem czynią uderzenia na stacje walki radioelektronicznej.



Po doniesieniach o ponoszonych przez Ukraińców stratach (ukraińska armia miała stracić m.in. 15 proc. wozów bojowych Bradley przekazanych jej przez USA) Sabrina Singh z biura prasowego Pentagonu zapowiedziała, że USA są zdeterminowane, by częściowo zastąpić ukraińskie straty jeśli chodzi o sprzęt dostarczony przez USA, ale dodała, że nie będzie to zastąpienie jeden do jednego.

Ukraina: Rosyjska dywizja ostrzelana po dwóch godzinach czekania na przemowę dowódcy

ISW opisuje też doniesienia rosyjskich źródeł, z których wynika, że Ukraińcy ostrzelali dywizję z 20. Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej w rejonie Kreminnej, w obwodzie ługańskim w momencie, gdy jej żołnierze czekali na przemówienie dowódcy Armii.