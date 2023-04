05:25 Państwa grupy G7 opowiadają się za intensyfikacją sankcji wobec Rosji

Ministrowie spraw zagranicznych grupy G7, którzy spotkali się w Japonii, we wspólnym komunikacie zadeklarowali gotowość do "intensyfikacji sankcji wobec Rosji, koordynowanie ich wprowadzania i pełne ich egzekwowanie".



05:21 Ukraiński parlamentarzysta: Ukraina poniesie znaczące straty z powodu embarga na eksport produktów rolnych

Danyło Hetmancew, przewodniczący komisji ds. finansów, podatków i polityki celnej ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu), na swoim kanale w serwisie Telegram pisze, że wprowadzenie przez sąsiadujące z Ukrainą kraje (m.in. Polskę) embarga na wwóz na ich teren zbóż i produktów żywnościowych z Ukrainy, będzie się wiązało ze "znaczącymi stratami" dla ukraińskiego państwa. Z wpisu Hetmancewa wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku tylko przez Polskę i Węgry przechodziło 14 proc. całego eksportu ukraińskich produktów rolnych.



04:58 Atomowe okręty podwodne Floty Pacyfiku wyszły w morze

W ramach nagłej inspekcji gotowości bojowej w morze wyszły strategiczne i wielozadaniowe okręty podwodne o napędzie atomowym wchodzące w skład Floty Pacyfiku - informuje Ministerstwo Obrony Rosji. Okręty wypłynęły z bazy na Kamczatce.



04:28 Ukraiński mer okupowanego Melitopola: Rosjanie przygotowują się do mobilizacji

Iwan Fedorow, mer okupowanego Melitopola twierdzi, że wszystkie przedsiębiorstwa działające w okupowanej przez Rosjan części obwodu zaporoskiego, muszą przesyłać komisariatom wojskowym informacje o swoich pracownikach, którzy do 18 kwietnia otrzymali rosyjskie paszporty. Jak mówi Fedorow świadczy to o tym, że rosyjski paszport "jest biletem do poboru, biletem do mobilizacji".



04:25 Sąd w Moskwie rozpatrzy dziś odwołanie od decyzji o aresztowaniu Evana Gershkovicha

Dziennikarz "Wall Street Journal" został aresztowany w Jekaterynburgu i oskarżony o szpiegostwo. Strona rosyjska twierdzi, że Gershkovich został przyłapany na gorącym uczynku. Dziennikarzowi grozi nawet 20 lat więzienia. Posiedzenie sądu, który rozpatrzy odwołanie ws. decyzji o aresztowaniu Gershkovicha (30 marca sąd zdecydował, że Gershkovich ma pozostawać w areszcie do 29 maja) rozpocznie się o 12:15 czasu moskiewskiego (11:15 czasu polskiego) i będzie prowadzone za zamkniętymi drzwiami, ponieważ akta sprawy karnej przeciwko Gershkovichowi są niejawne.



04:21 Szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, z wizytą w Brazylii

Siergiej Ławrow rozmawiał z szefem MSZ Brazylii, Mauro Vieirą m.in. na temat "kwestii kontaktów między Rosją a Brazylią w ramach wielostronnych instytucji, w szczególności ONZ i jej Rady Bezpieczeństwa, BRICS, G20" oraz o wspólnych działaniach na arenie międzynarodowej - podaje agencja Interfax. Ponadto Ławrow został przyjęty przez prezydenta Brazylii, Luiza Inacio Lulę da Silvę, spotkał się też z doradcą Luli ds. polityki zagranicznej, Celso Amorimem.



04:18 Okręty rosyjskiej Floty Pacyfiku wzięły udział w ćwiczeniach rakietowcy i artyleryjskich na Morzu Japońskim

Grupa uderzeniowa rosyjskiej Floty Pacyfiku, złożona z jednej korwety i trzech niszczycieli, przeprowadziły strzelania rakietowe i artyleryjskie, w ramach nagłej inspekcji gotowości bojowej.



