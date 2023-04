Konfederacja chce powołać komisję ds. niekontrolowanego importu zboża

Wicerzecznik Konfederacji Wojciech Machulski potwierdził podczas konferencji prasowej w Sejmie, że podczas ostatniego posiedzenia izby niższej, Konfederacja złożyła wniosek o powołanie Komisji Śledczej, która miałaby zbadać "niekontrolowany import produktów rolno-spożywczych, a przede wszystkim zboża z Ukrainy". - Jest to teraz jeden z najważniejszych tematów, o który martwią się Polacy, o zdrowie i dobro polskich rolników, którzy nierzadko stoją na granicy bankructwa – stwierdził polityk.

Michał Urbaniak, poseł Konfederacji podkreślił, że jego partii „udało się stworzyć grupę posłów, którym zależy na tym, aby rozliczyć tych, którzy są odpowiedzialni za niszczenie i demolkę polskiego rolnictwa”.

Do wnioskodawców przyłączyli się m.in. politycy Porozumienia. prezes Porozumienia Magdalena Sroka podkreśliła, że "sprawa dotycząca afery zbożowej jest dzisiaj tematem numer jeden". - Wokół tej sprawy pojawiło się mnóstwo pytań. Jednym z nich jest to, kto podpowiedział ministrowi Henrykowi Kowalczykowi, aby namawiał rolników do tego, by nie sprzedawali zboża, bo będzie ono droższe - zaznaczyła posłanka.