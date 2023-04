Podróż Putina na okupowaną Ukrainę: dokąd i po co

Nie wiadomo, gdzie znajduje się sztab Grupy „Dniepr”. Na nagraniach widać jedynie, że Putin przejeżdża przez okupowany port nad Morzem Azowskim Heniczesk. Jesienią ubiegłego roku do miasta przeniosły się rosyjskie władze okupacyjne obwodu chersońskiego, po wyzwoleniu Chersonia 11 listopada przez wojska ukraińskie. Możliwe więc, że sztab znajduje się gdzieś w pobliżu. Wskazuje na to również bliskość Krymu (ok. 40 km szosą na południe), umożliwiająca w razie czego szybką ucieczkę przed Ukraińcami.

Kolejną zagadką jest, kiedy Putin przyjechał do swoich generałów. Kreml twierdzi, że było to w poniedziałek. „Pozdrowił wojskowych z okazji świąt Wielkanocnych i przekazał w prezencie kopie ikon” – poinformowała administracja prezydenta. Ale na opublikowanym nagraniu Putin mówi do generałów: „Teraz to Pascha będzie, tak?”. A Pascha to niedziela wielkanocna (prawosławna - 16 kwietnia), z czego można wnioskować, że prezydent był w sztabie jeszcze w zeszłym tygodniu.

- Pascha trwa dni czterdzieści. A teraz i tak mamy paschalny tydzień. Błędem jest czepianie się jednej frazy – oburzał się rzecznik Kremla, ale w końcu nie powiedział, kiedy Putin był na terenach okupowanych.

Największą zagadką pozostaje, po co on tam pojechał właśnie teraz (niezależnie od dokładnej daty). Witający go w sztabie Grupy „Dniepr” jej dowódca, generał Oleg Makarewicz zameldował, że „zgrupowanie zajmuje pozycje obronne zgodnie z rozkazem”. W Moskwie panuje przekonanie, że Ukraińcy zaatakują gdzieś w stepach zaporoskich i przez nie spróbują dojść do Krymu. Od linii frontu po Przesmyk Perekopski (stanowiący bramę półwyspu) trwa budowa rosyjskich umocnień obronnych, szczególnie wokół miast.

Ale w sztabie Grupy Putin demonstracyjnie ciepło witał dowódcę wojsk desantowych, gen. Michaiła Tieplinskiego, przywróconego w styczniu do łask i skierowanego ponownie na front. Część ekspertów uważa, że Tieplinski ma zapewnić lepszą współpracę z najemnikami Wagnera przy zdobywaniu Bachmutu. Jednak z samego miasta obrońcy informują, że „desant” Teplinskiego zaczął wypierać „wagnerowców” i teraz to regularna armia prowadzi ataki. – Od razu widać: lepiej wyszkoleni, atakują mniejszymi grupami – mówił jeden z obrońców.

Jednocześnie wojska desantowe są raczej przeznaczone do działań ofensywnych, co nie pasuje do nastroju generałów w sztabie mówiących raczej o obronie.