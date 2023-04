Ruszyła budowa zapory na granicy z Rosją. "Jedna z najlepiej przygotowanych w UE”

Podobnie jak na obszarze graniczącym z Białorusią, na granicy polsko-rosyjskiej powstać ma zapora elektroniczna. Jak poinformowano, zainstalowanych ma zostać na niej około 2 tys. słupów kamerowych, 3 tys. kamer wideo oraz 700 km kabli zasilających, transmisyjnych oraz detekcyjnych.

Podczas konferencji prasowej szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że we wtorek ruszyły prace. - To będzie zapora niesłychanie nowoczesna – taka, jaką mamy na granicy z Białorusią - powiedział. - Mamy tam kamery, także będziemy mieli pełen ogląd w kwestii tego, co się tam dzieje - dodał.

Kamiński poinformował także, że budowa zakończy się prawdopodobnie jesienią. - To będzie ukończone na jesieni tego roku. Będzie znakomicie przygotowana do nielegalnych działań kryzysowych na granicy z naszymi wschodnimi sąsiadami - stwierdził. - Myślę, że to będzie jedna z najlepiej przygotowanych granic Unii Europejskiej - dodał.

Roboty budowlane rozpoczęły się już w rejonie Placówek SG w Bezledach i Sępopolu. Pierwsze z nich polegają na posadowieniu słupów kamerowych oraz instalacji kabli zasilających i transmisyjnych.