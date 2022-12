04:51 UE w 2023 roku chce przekazać Ukrainie 18 mld euro pomocy finansowej

Jak informuje czeska prezydencja UE, ambasadorowie państw Unii Europejskiej jednogłośnie poparli przekazanie Ukrianie w 2023 roku pakietu pomocy finansowej o wartości 18 mld euro. "Czeska prezydencja dochowuje obietnicy o pomocy Ukrainie i przeciwstawieniu się Rosji, UE pozostaje zjednoczona" - czytamy we wpisie.



04:23 Zełenski: Brak zmasowanych uderzeń rakietowych Rosji oznacza, że wróg się do nich przygotowuje

- Musimy być wszyscy świadomi, że Rosja nie porzuciła swojej taktyki siania terroru. Brak zmasowanych uderzeń rakietowych Rosji oznacza jedynie, ze wróg się do nich przygotowuje i może uderzyć w każdej chwili. Choć jest oczywiste, że nawet bez światła wiemy gdzie strzelać i co wyzwalać, Rosja nadal pokłada nadzieję w blackoutach. To jest ostatnia nadzieja terrorystów - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:20 W poniedziałek, z ukraińskich portów, nie wypłynął żaden statek z żywnością

Jak podaje Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca, w związku z przerwami w dostawach prądu i złymi warunkami pogodowymi, w poniedziałek, z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym, nie wypłynął żaden statek z żywnością. Łącznie, od 22 lipca, z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły jak dotąd 543 statki, na pokładzie których znajdowało się 13 679 363 tony zbóż i innych produktów żywnościowych.



04:18 Doradca Bidena zapowiada rozmowy z Rosją na wysokim szczeblu

Jake Sullivan, doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami, że jeszcze w tym tygodniu odbędą się rozmowy na wysokim szczeblu między przedstawicielami Rosji i USA. Tematem rozmów ma być uwolnienie przez Rosję Paula Whelana, byłego żołnierza marines, który w 2020 roku został skazany przez sąd w Moskwie na 16 lat więzienia pod zarzutem szpiegostwa. Whelan nie przyznaje się do winy.



04:16 Zełenski na forum G7: Ukraina potrzebuje nowoczesnych czołgów

Wołodymyr Zełenski w poniedziałek połączył się zdalnie z uczestnikami szczytu G7. Zwrócił się o dalszą pomoc wojskową wskazując, że Rosja nadal ma przewagę jeśli chodzi o wojska artyleryjskie i rakietowe.

