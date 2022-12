Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 293 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski, na forum G7, prosi o dostawy nowoczesnych czołgów dla ukraińskiej armii.

Według rosyjskich źródeł, ukraińska armia gromadzi siły zmechanizowane wokół Hulajpoła. Jeśli to prawda, może to być znak, że czwarta kontrofensywa Ukrainy może być bliska, mimo nadejścia zimy. Oczekiwany atak miałby na celu wyzwolenie znacznej części południowej Ukrainy i przesunięcie wojsk aż do wąskiego pasa łączącego kontynentalną Ukrainę z Półwyspem Krymskim, który siły rosyjskie zajęły w 2014 roku.

Reklama

9 grudnia obie strony przeprowadziły ataki artyleryjskie. Walka rozpoczęła się, gdy "ruch dużych sił zmechanizowanych sił zbrojnych Ukrainy w pobliżu frontu został ujawniony przez rosyjski wywiad" - napisał w mediach społecznościowych Igor Girkin, prorosyjski przywódca separatystów.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Brytyjski minister "otwarty" na dostarczenie Ukrainie broni dalekiego zasięgu Państwa grupy G7 obiecały "spełnić pilne potrzeby Ukrainy", po tym jak prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w czasie wirtualnego szczytu państw tej grupy zaapelował do jej członków o dostawy nowoczesnych czołgów, artylerii i broni dalekiego zasięgu.

Informacje te spowodowały "masowe uderzenia artyleryjskie na pozycje wroga i w pobliżu obszarów zaplecza w regionie Hulajpoła" - dodał Girkin. Ukraińska artyleria w zamian za to uderzyła w Połohy.

Reklama

Wyprawa w keirunku Melitopola może wymagać więcej niż tylko kilku ciężkich brygad. W poprzednich kontrofensywach Ukrainy - wokół Kijowa w marcu, a następnie wokół Charkowa i Chersonia pół roku później - brało udział co najmniej pół tuzina ciężkich brygad.

Aby wyzwolić Melitopol, a następnie skręcić w prawo i wyzwolić południowy obwód chersoński na lewym brzegu Dniepru, siły ukraińskie musiałyby posunąć się o ponad 300 km i pokonać kilkanaście rosyjskich brygad i pułków.

Ukraińcy już podjęli wysiłki w celu unieruchomienia niektórych z tych rosyjskich jednostek - najpierw poprzez przepchnięcie się na prawy brzeg Dniepru, a następnie poprzez lądowanie sił operacji specjalnych na półwyspie Kinburn po południowej stronie delty rzeki, gdzie Dniepr uchodzi do Morza Czarnego.