Dominik Livaković odkryciem mundialu w Katarze. Stres już go nie paraliżuje

Dominik Livaković to odkrycie mistrzostw świata i mocny kandydat do nagrody dla najlepszego bramkarza turnieju. Chorwaci liczą, że jego interwencje pomogą pokonać Argentynę i awansować do finału.