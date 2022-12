Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 293 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski, na forum G7, prosi o dostawy nowoczesnych czołgów dla ukraińskiej armii.

ISW zwraca uwagę, że Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, w swoim raporcie z 11 grudnia pisało, iż Władimir Putin podpisał ustawę przekazującą ponad 9 bln rubli (ok. 143 mld dolarów) na obronność i bezpieczeństwo w 2023 roku, co stanowi ok. 8 proc. rosyjskiego PKB w 2021 roku według szacunków Banku Światowego.

Reklama

Brytyjski resort obrony szacuje, że wydatki Rosji na obronność osiągnęły poziom 30 proc. rosyjskiego budżetu w 2023 roku.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Brytyjski minister "otwarty" na dostarczenie Ukrainie broni dalekiego zasięgu Państwa grupy G7 obiecały "spełnić pilne potrzeby Ukrainy", po tym jak prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w czasie wirtualnego szczytu państw tej grupy zaapelował do jej członków o dostawy nowoczesnych czołgów, artylerii i broni dalekiego zasięgu.

"Putin kontynuuje drenowanie budżetu na pokrycie kosztów wojny na Ukrainie i może być zmuszony do zmniejszenia funduszy przeznaczonych na inne międzynarodowe i krajowe kampanie" - ocenia think tank z USA.

Reklama

Analitycy ISW zwracają uwagę, że już wcześniej pisali, iż Rosja wycofuje sprzęt i żołnierzy z innych stref konfliktów, takich jak Syria czy Górski Karabach i może zmniejszyć zaangażowanie w działania bojowe oraz działania z zakresu budowania tzw. soft-power, na rzecz kontynuowania wojny na Ukrainie.

Pogłoski o dymisji gen. Gierasimowa pojawiły się 11 grudnia

Think tank pisze też o doniesieniach na temat rychłej dymisji szefa Sztabu Generalnego armii Federacji Rosyjskiej, generała Walerego Gierasimowa. Doniesieniom tym zaprzeczyło Ministerstwo Obrony Rosji, które jednak - jak zauważa ISW - nie przedstawiło "wiarygodnych materiałów na poparcie" tego dementi, takiego jak w przypadku ministra obrony, Siergieja Szojgu, którego - po pogłoskach o jego dymisji - pokazano w trakcie wykonywania codziennych obowiązków.



Pogłoski o dymisji gen. Gierasimowa pojawiły się 11 grudnia i zaczęły krążyć wśród rosyjskich blogerów wojskowych.

Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że pogłoski takie są dezinformacją, ale - jak pisze ISW - "nie dostarczyło nagrań wideo pokazujących jak (Gierasimow) wykonuje swoje obowiązki", jak było to w przypadku Szojgu. Resort obrony Rosji ograniczył się do zamieszczenia linków do zdjęć, które mają przedstawiać gen. Gierasimowa w trakcie wykonywania obowiązków w ostatnich tygodniach.