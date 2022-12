Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 293 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski, na forum G7, prosi o dostawy nowoczesnych czołgów dla ukraińskiej armii.

Zełenski wezwał też państwa G7 do poparcia jego pomysłu zwołania Globalnego Szczytu Pokojowego, który miałby doprowadzić do pokoju na Ukrainie.



Szczyt miałby skoncentrować się na wdrożeniu 10-punktowego planu pokojowego przedstawionego wcześniej przez prezydenta Ukrainy. Plan ten przewiduje m.in. wycofanie się rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy oraz brak zgody Ukrainy na jakiekolwiek koncesje terytorialne na rzecz Rosji.



Tymczasem brytyjski minister obrony, Ben Wallace, powiedział w poniedziałek, że będzie "otwarty" w sprawie dostarczenia Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu, które pozwoliłyby ukraińskiej armii atakować miejsca, z których wysyłane są drony-kamikadze, jeśli Rosja nadal będzie atakować obiekty cywilne.

Sceptyczny wobec dostarczania Ukrainie broni dalekiego zasięgu, pozwalającej razić cele w głębi Rosji, był jak dotąd Waszyngton. Prezydent USA, Joe Biden, powiedział w niedzielę Zełenskiemu, że priorytetem USA jest obecnie wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

W Odessie jest już prąd

Moskwa zaprzecza oskarżeniom o atakowanie obiektów cywilnych, ale przyznaje, że atakuje infrastrukturę krytyczną Ukrainy, uznając takie ataki za redukujące potencjał ukraińskiej armii.

Rosyjska artyleria ostrzelała w poniedziałek 20 miejscowości wokół zrujnowanego Bachmutu

W związku z tymi atakami Jan Egeland, stojący na czele Norweskiej Rady ds. Uchodźców alarmuje, że Europę może wkrótce zalać kolejna fala uchodźców z Ukrainy, którzy będą uciekać przed zimą.



W związku z rosyjskimi atakami z ostatnich tygodni Kijów nadal mierzy się z poważnym deficytem prądu - informował na Facebooku Siergiej Kowalenko, dyrektor spółki energetycznej YASNO, która dostarcza prąd stolicy.

W poniedziałek pracę wznowił port w Odessie, po tym jak w wyniku uderzenia irańskich dronów-kamikadze w dwie elektrownie zasilające miasto, cała Odessa została pozbawiona prądu.

Ukraińcy zaatakowali most na tyłach Rosjan

Z najnowszego raportu Sztabu Generalnego armii Ukrainy wynika, że rosyjska artyleria ostrzelała w poniedziałek 20 miejscowości wokół zrujnowanego Bachmutu. Doszło też do zmasowanego ostrzału Chersonia.

Jak pisze Reuters walki w Donbasie są tak intensywne, że - według wysokiego rangą przedstawiciela armii USA - Rosja zaczyna sięgać po 40-letnią amunicję do ostrzału ukraińskich pozycji.

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że Ukraińcy zaatakowali most na tyłach Rosjan w okupowanym przez Rosję Melitopolu. Władimir Rogow, stojący na czele władz okupacyjnych obwodu zaporoskiego, który umieścił nagranie z uszkodzonym mostem na swoim kanale w serwisie Telegram obwinił o atak na most ukraińskich terrorystów. Również Iwan Fedorow, ukraiński mer okupowanego miasta, zamieścił na swoim kanale w Telegramie nagranie, na którym widać ten sam most.