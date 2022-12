- Różnimy się w kilku sprawach, ale tak jest w koalicjach. Gdybyśmy byli w jednej partii, to byłoby inaczej. To jest inna partia polityczna i jakieś różnice występują. Nie ma co tutaj się obrażać na rzeczywistość. Oczywiście na koniec dnia to Prawo i Sprawiedliwość stanowi największą cześć obozu Zjednoczonej Prawicy i to lider PiS, prezes Jarosław Kaczyński decyduje, w którym kierunku idzie cały obóz polityczny - powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.