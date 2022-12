Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 293 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski, na forum G7, prosi o dostawy nowoczesnych czołgów dla ukraińskiej armii.

- Oni czerpali ze starzejących się zapasów amunicji, co rzeczywiście wskazuje, że są skłonni do korzystania z tej starszej amunicji, z których niektóre pociski zostały pierwotnie wyprodukowane ponad 40 lat temu - powiedział agencji Reutera urzędnik, mówiąc pod warunkiem anonimowości.

Stany Zjednoczone oskarżają Rosję o to, że zwraca się do Iranu i Korei Północnej po więcej broni, ponieważ wyczerpuje swoje dotychczasowe zapasy amunicji.

Wysoki rangą urzędnik wojskowy USA ocenił, że Rosja zużyje swoje w pełni zdatne do użytku zapasy amunicji do początku 2023 roku, jeśli nie ucieknie się do zagranicznych dostawców i starszych zapasów.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Czy szef rosyjskiego Sztabu Generalnego straci stanowisko? Analiza think tanku Władimir Putin drenuje rosyjski budżet obciążony rosnącymi kosztami wojny na Ukrainie, co utrudnia mu realizowanie rosyjskich celów geopolitycznych w innych częściach świata - pisze think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW), w swojej najnowszej analizie.

- Oceniamy, że w tempie ostrzału, w jakim Rosja zużywa swoją amunicję artyleryjską i rakietową, jeśli chodzi o to, co nazwalibyśmy w pełni zdatną do użytku amunicją artyleryjską i rakietową, prawdopodobnie mogliby to robić do początku 2023 roku - powiedział urzędnik. - Używanie starszych zapasów niosło ze sobą ryzyko- dodał.

- Innymi słowy, ładujesz amunicję, krzyżujesz palce i masz nadzieję, że wystrzeli lub wybuchnie po wylądowaniu - kontynuował.

Iran przekazał Rosji drony do wykorzystania na Ukrainie - twierdzą urzędnicy amerykańscy i ukraińscy. Moskwa próbuje również uzyskać setki rakiet balistycznych z Iranu i oferuje Teheranowi bezprecedensowy poziom wsparcia wojskowego i technicznego w zamian - powiedziała w piątek Barbara Woodward, wysłannik Wielkiej Brytanii w ONZ.

Powiedziała również, że Wielka Brytania jest "prawie pewna, że Rosja stara się pozyskać broń od Korei Północnej (i) innych państw objętych sankcjami, ponieważ ich własne zapasy wyraźnie się kurczą".

Iran w zeszłym miesiącu przyznał, że dostarczył Moskwie drony, ale powiedział, że zostały one wysłane przed wojną na Ukrainie. Rosja zaprzeczyła, że jej siły użyły irańskich dronów do ataku na Ukrainę i zaprzeczyła, że Korea Północna dostarczała jej broń.