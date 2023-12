Młodzież czerpie od olimpijczyków

- Idea olimpizmu i wartości olimpijskie są czymś, co powinno być istotne w życiu każdego człowieka, nie tylko sportowca. To bardzo ważne, że młodzi ludzie mają okazję poznać olimpijski świat - mówi Niedźwiedzki, a Kobus-Zawojska dodaje: - Na zawodniku, który spełnia swoje marzenia i osiąga najważniejsze sukcesy, niejako ciąży obowiązek, by zachęcać młodzież do uprawiania sportu. Cieszę się, że odbywają się takie akcje.