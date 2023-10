Hanna Chojnicka i Jacek Bierkowski z nagrodą Międzynarodowego Komitetu Fair Play

Podczas gali w Centrum Olimpijskim we wrześniu 2022 roku zebrała wielkie brawa. Wyszła na scenę i po przyjęciu listu gratulacyjnego Fair Play 2021 w kategorii „Czyn czystej gry”, choć lekko stremowana, powiedziała po prostu: – Jestem pewna, że inne koleżanki zrobiłyby na moim miejscu to samo.

Dodała podziękowania rodzicom i trenerowi Tomaszowi Figlerowiczowi z Jacht Klubu Wielkopolski za dobre wychowanie. – Dzięki nim wiedziałam, jak powinnam zachować się w tej sytuacji – rzekła, budząc kolejną owację. Schodząc ze sceny, pozostawiła wśród obecnych wyjątkowo silną wiarę, że sport ma moc jednoczenia ludzi i wpajania wartości.

Za co dostała nagrodę Hania Chojnicka

Jej czyn nie był ani łatwy, ani całkiem oczywisty. W marcu 2022 roku w grupie młodych żeglarzy trenowała na Optymiście na znanym włoskim jeziorze Garda. W pewnej chwili dostrzegła wypadek koleżanki, którą uderzył w głowę bom. W żeglarstwie to się zdarza, w młodzieżowym zapewne nawet częściej, skutki zawsze mogą być groźne. Mała łódka się wywróciła, ranna dziewczyna znalazła się w zimnej wodzie (w marcu nawet we Włoszech temperatury mogą być niskie).

Hania zareagowała natychmiast, dopłynęła do koleżanki, pomogła jej wdrapać się na pokład swego Optymista, sama, bez dodatkowego sztormiaka, wskoczyła do jeziora, by postawić leżącą łódkę. Potem przyholowała ją i przekazała poszkodowanej dziewczynie. Miała wtedy zaledwie 12 lat. Chwilę przed swą brawurową akcją ratowniczą sama doznała kontuzji, poślizgnęła się – ucierpiał cios i usta. Bolało, pojawiła się krew, ale potrzeba niesienia pomocy innej osobie na wodzie była dla młodziutkiej żeglarki abolutnie oczywista. Jak mówił trener, gdyby nie późniejszy rozgłos, przeszłaby nad całym zdarzeniem do porządku dziennego.

Doceniono jej dzielność w Polsce, Hanna Chojnicka została laureatką 54. Nagrody Fair Play PKOl za „czyn czystej gry”, ale Międzynarodowy Komitet Fair Play uznał, że jej postawa jest również przykładem dla reszty świata. 21 października 2023 roku Hania odebrała Dyplom Fair Play (w kategorii młodzieżowej) przyznany przez Międzynarodowy Komitet Fair Play. „Super Hania” – mówił o niej trener Figlerowicz i miał rację.