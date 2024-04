Ryszard Petru o Danielu Obajtku: Obawia się. Chodzi o przeogromną kwotę

Petru potwierdził informację, że będzie ubiegał się o mandat europosła z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. - Z trzeciego miejsca tam startuje, naszą kandydatką z pierwszego miejsca jest Róża Thun i mam nadzieję, że będziemy mieć co najmniej jedno miejsce w Parlamencie Europejskim z tamtego okręgu — powiedział Petru.



Ryszard Petru o sprawie Orlenu i straconych 1,6 mld złotych: Kto wymusił ten przelew?

Ryszarda Petru pytano też o Daniela Obajtka i o to, czy jego zdaniem były prezes PKN Orlen czuje obawę w związku z doniesieniami, że Samer A., prezes spółki Orlen Trading System, miał mieć powiązania z Hezbollahem.



- Mam wrażenie, że się obawia. Mówimy oczywiście o tej słynnej spółce szwajcarskiej, przelew na 1,6 mld zł, który miał miejsce, później pieniądze zostały stracone, plus ryzyko powiązań z Hezbollahem — odparł.



- Mamy trzy wątki jednocześnie. PKN Orlen to wielki koncern. Nie chce mi się uwierzyć, że tak wielka firma mogła doprowadzić do sytuacji, w której następuje tak duży przelew, to jest przeogromna kwota, bez jakiejkolwiek kontroli. Jeśli już wcześniej istniały podejrzenia, obawy, że spółka jest podejrzana to coś takiego nie powinno mieć miejsca — dodał.