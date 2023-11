Polki na drodze po olimpijski medal. Igrzyska w Tokio były lekcją

Udział w igrzyskach mogą wziąć trzy zawodniczki i jedna rezerwowa, a kandydatek do drużyny jest znacznie więcej…

To trudne, bo zdobywając kwalifikację olimpijską po dwóch latach pracy chciałoby się mieć pewny wyjazd na igrzyska, ale miejsce w drużynie też trzeba sobie wywalczyć. Takie są realia. Nasza wewnętrzna kwalifikacja rozpoczęła się we wrześniu. Dwie najlepsze osoby z rankingu mają pewny wyjazd do Paryża, dwie pozostałe wybierze trener.

Co oznacza dla was to, że Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE) zgodziła się na powrót Rosjan do międzynarodowych zawodów?

To było i jest wszystkich trudne - zwłaszcza na samym początku, kiedy decyzja zapadła. Ewoluowała sytuacja, wciąż zmieniają się miejsca zawodów. Dziś startować mogą jedynie te zawodniczki, które nie wspierają wojny i faktycznie na zawodach się pojawiają, choć nie ma ich zbyt wiele. Podobno są zweryfikowane. Ja nie musiałam jeszcze z żadną spośród nich walczyć. Na razie raczej nikt walk z Rosjankami nie oddaje - oprócz Ukrainek.