Rosjanie ścigają wicemistrza olimpijskiego. Siergiej Bida uciekł do USA

Bilet w jedną stronę. Czy Rosjanie wystartują na igrzyskach w Paryżu

Bidowie, Knysz oraz Łochow — wyjeżdżając z kraju — kupili bilet w jedną stronę i zabili olimpijskie marzenia, bo choć Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zgodził się dopuścić do startu w Paryżu indywidualnych sportowców z Rosji oraz Białorusi, którzy nie są związani z resortami siłowym oraz nigdy nie wsparli inwazji na Ukrainę, to nikt ich do reprezentacji kraju nie powoła.

Dziś - według MKOl - prawo udziału w igrzyskach zapełniło sobie ośmiu Rosjan oraz trzech Białorusinów, ale kwalifikacje w wielu konkurencjach wciąż trwają. Na pewno nie będzie w Paryżu tamtejszych drużyn, World Athletics zatrzasnęła drzwi przed lekkoatletami. Rosjan i Białorusinów zabraknie ponadto w zawodach jeździeckich. To niemożliwe, bo do tej pory nie wzięli udziału w żadnych zawodach, a okres kwalifikacyjny upływa 31 grudnia.