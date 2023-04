Szermiecze kwalifikacje do igrzysk w Poznaniu odwołane. Polska daje dobry przykład

Potem ministerstwo i związek dopuściły jednak możliwość przyjazdu Rosjanek i Białorusinek do Poznania, przygotowały jednak wspólnie listę kryteriów do wypełnienia. Florecistki z tych krajów miały zostać dopuszczone do startu w Pucharze Świata pod warunkiem, że przedstawią pisemne oświadczenie, w którym zadeklarują, że nie popierają wojny w Ukrainie, nie mają żadnych związków z reżimem Władimira Putina, nie służą w armii oraz nie przynależą do wojska lub narodowych organów bezpieczeństwa. Startowałyby oczywiście bez flagi, hymnu i barw narodowych.

Ponad 300 szermierzy z całego świata protestuje przeciwko powrotowi na plansze Rosjan i Białorusinów

Rosjanom to się nie spodobało. Zaczęli naciskać na międzynarodową federację, która przysłała do polskiego związku pismo, informując, że jedynie FIE ma kompetencje, by decydować o tym, kto weźmie udział w zawodach. Federacja domagała się również wiz wjazdowych – nie tylko dla zawodniczek, lecz także dla trenerów, lekarzy, fizjoterapeutów i działaczy. PZSzerm na to przystać nie mógł i zrezygnował z organizacji turnieju.

– Poczułem się urażony formą tego komunikatu, nie można nam grozić palcem – opowiadał wiceprezes związku Adam Konopka. PZSzerm zamierza się ubiegać o zwrot kosztów przygotowań.

W ubiegłym tygodniu ponad 300 czołowych szermierzy z całego świata, w tym 30 Polaków podpisało się pod listem protestacyjnym do FIE i MKOl, domagając się ponownego rozpatrzenia udziału reprezentantów Rosji i Białorusi w turniejach. Z organizacji zawodów Pucharu Świata (też eliminacji olimpijskich), w których mieli wystartować zawodnicy z tych krajów, wycofali się już Niemcy i Francuzi.

W Poznaniu miało wystąpić ponad 200 zawodników. Turniej zostanie prawdopodobnie przeniesiony do Tunezji. Termin nie jest znany. Polacy mają wystartować, nawet jeśli przyjadą tam Rosjanie i Białorusini.