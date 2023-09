Polski kiteboarding rośnie w siłę. "Chcemy iść mały krokami"

Kto zajmuje się trenowaniem reprezentacji?

Trenerem jest Tomek Janiak, który przeniósł się tam ze struktur PZKite. My mamy możliwości, żeby zająć się rozwojem kiteboardingu. To setki instruktorów, szkoły, trenerzy. Sytuacja jest podobne do tej ze sportów zimowych, gdzie wszystkim zarządza Polski Związek Narciarski (PZN). Mają pod sobą pięć dyscyplin i ktoś w tej układance musi ucierpieć. Jestem zwolennikiem zasady, że każdy powinien się zajmować tym, na czym się zna. Nie mogę zrozumieć, że może działać Polski Związek Surfingu, a w dyscyplinie, gdzie możemy być potentatem, bo mamy spore środowisko, trwamy w zawieszeniu.

Myślimy o przyszłości. Chcemy stworzyć struktury pod kątem igrzysk w 2028 roku. Mamy pięć lat spokojnej pracy

Młodzi garną się do tego sportu?

W wietrzny dzień na wodzie są setki latawców, ale do zawodów zgłaszają się nieliczni i tego nie mogę zrozumieć. Uruchomiliśmy zawody dla młodzieży, czyli KiteLigę, do której zgłasza się 20-25 osób. Serce się kraje. Zastanawialiśmy się, czy trasy nie są za trudne, ale to nie są wymagające regaty.

Szukacie sposobów promocji?