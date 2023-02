Na początku tygodnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał MKOl do niedopuszczenia Rosji do udziału w igrzyskach, stwierdzając, że dopuszczenie Rosjan do rywalizacji jest równoznaczne z pokazaniem, że "terror jest w jakiś sposób akceptowalny".

Trzykrotny mistrz olimpijski i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Paryż 2024 Estanguet odpowiedział agencji Reutera, że "opowiada się za utrzymaniem tego symbolu uniwersalności igrzysk".

Jednak zaznaczył, że decyzja należy do organu zarządzającego igrzyskami.

- To nie jest w gestii Paryża 2024, aby zdecydować, kto może uczestniczyć, to jest o MKOl, to jest IPC (Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski), to są międzynarodowe federacje, które zdecydują, które delegacje będą mogły uczestniczyć - powiedział Estanguet.

Pytany o tę kwestię urzędnik biura prezydenta Francji Emmanuela Macrona również powiedział, że ostatecznie decyzja o dopuszczeniu rosyjskich sportowców do rywalizacji należy do MKOl, a Macron opowiada się za uszanowaniem historycznych precedensów i dopuszczeniem ich do startu pod neutralnym szyldem.

Polska zapowiedziała w czwartek, że możliwe będzie zbudowanie koalicji około 40 krajów, w tym USA, Wielkiej Brytanii i Kanady, popierającej apel o zablokowanie rosyjskich i białoruskich sportowców na igrzyskach.

Organizatorzy Igrzysk 2024 w Paryżu poinformowali w środę, że podporządkują się decyzji MKOl w tej sprawie.

MKOl ogłosił w zeszłym tygodniu, że sportowcy z Rosji i Białorusi, którym zakazano startów w Europie, mogą zapewnić sobie start na igrzyskach, kwalifikując się poprzez zawody w Azji. Później jednak stwierdził, że stoi na straży sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś.

Igrzyska w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia przyszłego roku, a paraolimpiada w dniach 28 sierpnia - 8 września.