Według średnioterminowej prognozy pogody udostępnionej w poniedziałek przez IMGW ostatnie dni kwietnia to prawdziwie wiosenna pogoda – temperatura maksymalna będzie się wahać w granicach 20 stopni, zachmurzenie pojawi się tylko miejscami i nie będzie padało. Prognozy wskazują też na bardzo ciepły początek majowego długiego weekendu.

Prognoza na ostatnie dni kwietnia. Gdzie będzie najcieplej?

W poniedziałek maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 13 stopni w rejonach podgórskich do 20 za zachodzie i południu kraju. Nie będzie padało, a wiatr będzie umiarkowany.

Zbliżona aura czeka nas też we wtorek i środę. 29 kwietnia najzimniej będzie na północy kraju – 14 stopni pokazać mogą termometry nad morzem, natomiast maksymalna temperatura powietrza w centrum, miejscami na południu i zachodzie wyniesie do 22 stopni. Minimalne temperatury będą wyższe niż w ostatnich dniach – od 6 do 9 stopni. Nieznacznie popadać może na północno-wschodnim krańcu kraju. 30 kwietnia na przeważającym obszarze kraju temperatura przekroczy 20 stopni. Najcieplej na zachodzie i w Wielkopolsce – do 23 stopni. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni w województwie warmińsko-mazurskim do 11 stopni w województwie śląskim. Prognozy nie przewidują deszczu.

Pogoda na majówkę

Majówka rozpocznie się naprawdę pogodnie – maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 15 stopni w rejonach podgórskich do 26 stopni na południowym zachodzie kraju. W wielu miejscach temperatura minimalna przekroczy 10 stopni. Delikatne opady przewidywane są jedynie miejscami na północy oraz na południowym wschodzie. Niebo będzie na przeważającym obszarze bezchmurne, zachmurzyć może się głównie w województwie podlaskim.