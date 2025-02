Czytaj więcej Komentarze Marek Kozubal: Niemcy liczą schrony, a my patrzymy w chmury Chociaż o potrzebie ochrony ludności przed atakiem z powietrza mówi się od dawna, niewiele się w tym kierunku robi. Można wręcz odnieść wrażenie, że takie działania są pozorowane.

W odpowiedzi na interpelację Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister SWiA, wyjaśnia, że ustawa zawiera delegacje ustawowe do wydania przez Radę Ministrów oraz szefa MSWiA rozporządzeń określających m.in. warunki techniczne w zakresie konstrukcji i użytkowania obiektów zbiorowej ochrony, niezbędnych, aby mogły być sklasyfikowane jako tego typu obiekty. Zwraca też uwagę, że warunkiem wstępnym dla planowania wydatków jest przeprowadzenie przez Państwową Straż Pożarną i Inspekcję Nadzoru Budowlanego, przeglądu obiektów, „które 1 stycznia 2025 r. mogłyby być sklasyfikowane jako obiekty zbiorowej ochrony”. Ale warunkiem jest przyjęcie rozporządzenia ministra SWiA. Dopiero po przeprowadzeniu tych czynności będzie można oznakować budowle ochronne. Ustawa zakłada też wykorzystanie na potrzeby ochrony ludności budynków użyteczności publicznej, a w tym przypadku też musi zostać wydane odpowiednie rozporządzenie.

Z informacji, którą otrzymaliśmy z biura prasowego MSWiA wynika, że projektem rozporządzenia dotyczącego wymogów technicznych budowli ochronnych zajmuje się zespół ekspertów

„Obecnie w MSWiA są prowadzone prace zmierzające do przygotowania projektów ww. aktów wykonawczych, których wejście w życie umożliwi dokonanie przeglądu istniejących obiektów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako obiektów zbiorowej ochrony, ocenę nakładów finansowych niezbędnych do przystosowania obiektów do parametrów wyznaczonych dla obiektów zbiorowej ochrony, a także zapewni warunki, które będą musiały być spełnione przez obiekty, których budowa rozpocznie się po wejściu w życie ww. regulacji” – tłumaczy wiceminister.

Z informacji, którą otrzymaliśmy z biura prasowego MSWiA wynika, że projektem rozporządzenia dotyczącego wymogów technicznych budowli ochronnych zajmuje się zespół ekspertów. Będzie on wymagał notyfikacji do Komisji Europejskiej, dlatego to rozporządzenie będzie mogło wejść w życie dopiero w trzecim kwartale tego roku. Jednocześnie w MSWiA trwają prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego miejsc doraźnego schronienia. W uzgodnieniach międzyresortowych jest zaś projekt rozporządzenia dotyczące uznania obiektów budowlanych, które mogłyby pełnić funkcje budowli ochronnych.