Komisja zdecydowała o wpisaniu przy Nowogrodzkiej – w księdze wieczystej nieruchomości – ostrzeżenia o rozpoczętym postępowaniu rozpoznawczym. To oznacza zakaz zbywania i obciążania nieruchomości, czyli w zasadzie racjonalnego zarządzania nieruchomością i dysponowania własnością. Podobne decyzje podejmuje ona też wobec innych nieruchomości.

Właściciel budynku Michał Sobański mówi, że decyzja komisji jest dla niego niezrozumiała, bo obiekt nabył w 2012 r. od kuzynów, jako jeden z następców prawnych byłych właścicieli. Kupił go wraz z prawami dekretowymi do gruntu, ale już po wydaniu decyzji zwrotowej przez prezydenta m.st. Warszawy. Kamienica ta bowiem zaraz po wojnie została znacjonalizowana, a w 2010 r. zwrócona spadkobiercom. Dlatego złożył skargę na orzeczenie referendarza sądowego do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Jego zdaniem to, co zrobiła komisja, to „ograbianie ludzi z ich własności”.

UM: pod lupą obrót roszczeniami dekretowymi

– Urząd m.st. Warszawy w przypadkach, w których dostrzega sytuację, w której wydano decyzję dotyczącą nieruchomości objętej dekretem warszawskim, a w której miał miejsce obrót roszczeniami, kieruje sprawy do właściwych organów celem wyeliminowania takich decyzji z obrotu prawnego jako niezgodnych z obowiązującym stanem prawnym – tłumaczy nam Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta Warszawa. Odwołuje się do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 kwietnia 2024 r. Dodaje, że w przypadku nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej „miał miejsce obrót roszczeniami dekretowymi przez następców prawnych dawnych właścicieli dekretowych”.

– Rafał Trzaskowski wraz ze swoją formacją od początku powstania komisji reprywatyzacyjnej wskazywał na jej niekonstytucyjność, kiedy jego partyjna koleżanka Hanna Gronkiewicz-Waltz wzywana była na posiedzenia komisji, na której nigdy zresztą się nie stawiła, konsekwentnie uważając, że jest organem bezprawnym – przypomina Michał Sobański.