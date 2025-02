Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne zapewniał po tym zdarzeniu, że doszło do tragicznego w skutkach wypadku i pomyłki, która mogła się zdarzyć w warunkach wojennych, podczas nocnej operacji. Wyraził też ubolewanie w związku ze śmiercią wolontariuszy.

Po tym ataku World Central Kitchen zawiesiło działalność w regionie. Według organizacji wojsko izraelskie było poinformowane o przejeździe konwoju, a trasa została uzgodniona z siłami obronnymi Izraela.

Od tego zdarzenia polski MSZ oczekuje nie tylko ukarania winnych śmierci wolontariusza, ale też wypłaty odszkodowania dla jego rodziny. Z tym jednak może być problem.

Z odpowiedzi na interpelację poselską skierowaną do rządu przez posła PiS Pawła Jabłońskiego wynika, że na razie nie ma mowy o jakimkolwiek ukaraniu sprawców śmierci wolontariusza.

Raport komisji poufny

Badaniem okoliczności ostrzału konwoju zajęła się Międzynarodowa Komisja Humanitarną do spraw Ustalania Faktów, która ma siedzibę w Bernie. „Komisja podjęła się, w ramach dobrych usług, przygotowania sprawozdania dla strony polskiej dot. ustalenia faktów związanych z tym zdarzeniem i potwierdzenia obowiązującego międzynarodowego prawa humanitarnego” – poinformował Władysław Teofil Bartoszewski w odpowiedzi na interpelację poselską. Dodał, że sprawozdanie końcowe komisji zostało przekazane polskim władzom 18 października 2024 r., ale ma ono charakter poufny. „Zapoznanie się z treścią Raportu jest możliwe w siedzibie MSZ, po uprzednim umówieniu spotkania oraz okazaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji zastrzeżonych” – informuje wiceminister.