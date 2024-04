Na te i inne pytania prokuratura będzie szukała odpowiedzi z wykorzystaniem dostępnych jej źródeł dowodowych – osobowych (np. świadków) oraz rzeczowych (np. oględzin miejsca, oględzin rzeczy, opinii biegłych). Jedyną trudnością, pojawiającą się w związku z popełnieniem czynu za granicą Polski, w Strefie Gazy, jest dostępność ww. źródeł dowodowych dla prowadzących to postępowanie, co w sposób oczywisty przełoży się na jego szybkość. Ułatwieniem jest skorzystanie z pomocy właściwych jednostek konsularnych, które mogą zgodnie z przepisami przesłuchiwać m.in. świadków obywatelstwa polskiego. Celem realizacji swych uprawnień, prokuratura może sięgnąć do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej w Strasburgu 20 kwietnia 1959 r. wraz z Drugim Protokołem dodatkowym, sporządzonym 8 listopada 2001 r., o pomoc prawną, która zgodnie z art. 2 i 3 Konwencji może dot. przesłuchania świadków, biegłych oraz doręczenia uwierzytelnionej dokumentacji posiadanej przez kraj wzywany do pomocy w sprawie karnej. Co istotne, w 2023 r. zostało podpisane Memorandum o współpracy w sprawach karnych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Palestyną – na tej podstawie, w mojej ocenie, również strona Polska będzie mogła zwrócić się do organów ścigania Palestyny z wnioskiem o pomoc w tej sprawie karnej. Czynności śledztwa dokonywane będą z urzędu, jak i na wniosek pełnomocnika rodziny pokrzywdzonego, którzy zdecydują się na działanie jako strona postępowania przygotowawczego.

Aktywność organów ścigania ostatecznie zmierzać będą do wytypowania sprawców określonego czynu zabronionego – którego kwalifikacji może się zmienić – i pociągnięcie tychże do odpowiedzialności karnej.

Śmierć Polaka w Strefie Gazy. Co się stanie z ewentualnym podejrzanym?

Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, wydaje się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju.

Przyjmując czysto hipotetycznie, że uda się dokonać wiążących ustaleń, prowadzących do wskazania ponad wszelką wątpliwość sprawcy lub sprawców określonego przestępstwa, organy ścigania wystąpią o wydanie ustalonych osób, celem ogłoszenia im zarzutów i przeprowadzenia wobec nich postępowania karnego. W tym celu prokurator wezwie taką osobę do osobistego stawiennictwa lub też zwróci się za pośrednictwem ministra sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie przez państwo obce osoby, przeciwko której wszczęto postępowanie karne. Jeśli taki wniosek dotyczył będzie obywatela Państwa Izrael, zastosowanie znajdzie Europejska Konwencja o ekstradycji z 13 grudnia 1957 r. Co warte jednak nadmienienia, to że Izrael nie słynie z wydawania swoich obywateli.

Autor jest wspólnikiem kancelarii Zemła Szymański Adwokaci