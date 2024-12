Biegłych zapytano m.in. o to, które ślady i rzeczy zabezpieczone podczas oględzin miejsca pożaru „stanowią elementy urządzeń zapalających i wybuchowych”.

Co konkretnie, śledczy nie chcą ujawniać. Jednak „Rz” ustaliła w służbach, że prokuratura powołała biegłych z kilku ośrodków i różnych specjalności, zadając im serię pytań, które wskazują na wiodący trop.

I tak kluczowe pytania są adresowane do biegłych z Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mają oni odpowiedzieć, „czy, a jeżeli tak, to które ślady i rzeczy zabezpieczone podczas oględzin miejsca pożaru stanowią elementy urządzeń zapalających i wybuchowych”. A co za tym idzie, wskazać, czy te zabezpieczone rzeczy i ślady „miały kontakt z substancjami i materiałami palnymi, zapalającymi, mieszaninami takich substancji – a jeżeli tak, to jakimi”.

Co dokładnie znaleziono, jakie fragmenty „urządzeń zapalających” – to pilnie strzeżona tajemnica. – Udało się zabezpieczyć konkretne rzeczy w konkretnym miejscu, które służyły do konkretnego celu – twierdzi enigmatycznie jedno z naszych źródeł.

Co więcej, według informacji „Rz” w zgliszczach hali udało się zabezpieczyć odciski palców i ślady biologiczne (prawdopodobnie pozwalające wyodrębnić DNA). One także zostaną poddane badaniom. W tym wątku prokuratura wystąpiła o opinię do biegłych z zakresu daktyloskopii oraz genetyki z dwóch niezależnych od siebie ośrodków – z Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie i do laboratorium Komendy Stołecznej Policji.

Co z monitoringiem? Jest badany, a nad odczytaniem nagrań pracują najlepsi w kraju biegli – wynika z naszych informacji.