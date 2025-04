Chodzi o zdarzenie z 20 kwietnia 2025 r. w miejscowości Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, woj. wielkopolskie, w którym brał udział prokurator Paweł B. z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

- Prokurator Paweł B. został ujęty na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa i zatrzymany w dniu 20 kwietnia 2025 r. przez funkcjonariuszy Policji, przybyłych na miejsce zdarzenia. O zatrzymaniu został powiadomiony Prokurator Okręgowy w Poznaniu – informuje rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak. Zaznaczyła, że zgromadzony w związku ze zdarzeniem materiał dowodowy wskazuje na dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Pawła B. przestępstwa z art. 178 a § 1 kk (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego).

Prokurator, który kierował po alkoholu, pozostaje na wolności

Zgodnie z polskim prawem, prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani tymczasowo aresztowany bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego. Nie może być też zatrzymany bez uprzedniej zgody przełożonego dyscyplinarnego, z wyjątkiem sytuacji zatrzymania prokuratora na gorącym uczynku.

Art. 135 § 10 ustawy Prawo o prokuraturze przewiduje szczególny tryb postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej, przy spełnieniu wskazanych w tej normie przesłanek, tj. ujęcia na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa zawierającego się w określonym katalogu oraz posiadania statusu zatrzymanego w chwili przekazania wniosku do sądu dyscyplinarnego. W sprawie Pawła B. przesłanki te wystąpiły, co pozwoliło na skierowanie wniosku o uchyleniu immunitetu prokuratorskiego.