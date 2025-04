W ubiegłym roku wzrost wypadków z udziałem motocyklistów był lawinowy – było 2447 zdarzeń – aż o 500 więcej niż w 2023 r. (to o jedną czwartą więcej, gdy zazwyczaj wzrost rok do roku sięga kilku procent). Życie straciło w nich 229 osób – czyli o 33 więcej niż rok wcześniej. Opublikowany właśnie raport Biura Ruchu Drogowego KGP zawiera szczegółową analizę przyczyn ubiegłorocznych zdarzeń. Jakie są główne „grzechy” motocyklistów?

Niedostosowanie prędkości do panujących warunków – to powód co piątego wypadku z ich winy. Inne to niezachowanie bezpiecznej odległości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe skręcanie.

Największe zagrożenie powodują 40–59-latkowie – byli sprawcami co trzeciego wypadku z winy motocyklistów, w których zginęło 57 osób (więcej niż co trzecia ofiara śmiertelna). Ale tuż za nimi są 25–39- latkowie z podobną liczbą wypadków i ofiarami.

Jednak „do 55,7 proc. wypadków, w których poszkodowani zostali motocykliści lub ich pasażerowie, przyczynili się kierowcy, zwłaszcza aut osobowych”. Wymuszając pierwszeństwa, zajeżdżając im drogę, nieprawidłowo wyprzedzając. Jak pod Sandomierzem, gdzie kierujący osobowym audi przed skrętem w lewo nie przepuścił jadącego z naprzeciwka motocyklisty (został on ranny).

W ubiegłym roku najbardziej wypadkowym miesiącem był czerwiec i sierpień, a newralgiczne były weekendy.

W zwykłych jeansach i adidasach – i takich motocyklistów zatrzymuje policja

Obecny rok może nie być lepszy – na drogach jest tłoczniej – mamy 1,4 mln zarejestrowanych motocykli, 30 mln samochodów (z tego ok. 23 mln osobowych), i kolejne blisko 5 mln, które na dłużej lub krócej wjechały z zagranicy.