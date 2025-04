Od rana w czwartek agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wraz z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zabezpieczają dokumenty między innymi w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Koszykówki, Polskiej Ligi Koszykówki SA, a także w miejscach zamieszkania osób z zarządów tych organizacji. W sumie w 16 miejscach – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Kontrterroryści w domu wiceprezesa PKOl. Duża ilość legalnej broni

Służby weszły do domu Radosława Piesiewicza, szefa PKOl, a także wiceprezesa Mariana Kmity, który przez ostatnie lata był prezesem obu organizacji koszykarskich. Według informacji „Rz” w zabezpieczaniu dokumentacji u Kmity brali udział policyjni kontrterroryści. Powód? Marian Kmita posiada legalnie 20 jednostek sztuk broni palnej – jest członkiem Klubu Strzeleckiego „Proelia” Warszawa.

– Marian Kmita jest dyrektorem ds. sportu w Polsacie, który ma kilkanaście kanałów sportowych. Nic mi nie wiadomo o przeszukaniach w domu pana Mariana Kmity – mówi „Rz” Tomasz Matwiejczuk, rzecznik Polsatu.

Zabezpieczenia dokumentów wydała Prokuratura Regionalna w Gdańsku, która od marca tego roku prowadzi śledztwo w sprawie malwersacji finansowych, w tym wystawiania wątpliwych faktur VAT przez samego Radosława Piesiewicza oraz kilku członków zarządu PKOl. O co chodzi? Osoby te, poza tym, że otrzymywały wynagrodzenie z organizacji, miały założone jednoosobowe działalności gospodarcze. Piesiewicz jako przedsiębiorca wystawił m.in. kilka, według prokuratury fikcyjnych, faktur VAT na kwotę ok. 9,3 mln zł z racji rzekomo wykonanych usług pośrednictwa handlowego organizacjom koszykarskim, w których zasiadał w zarządzie. Podobne nieprawdziwe faktury wystawiali inni członkowie zarządu. – To był podwójny zarobek. Wpisywano fakturę za działalność promocyjną albo za udział w negocjacjach. To według naszych ustaleń była fikcja – mówi nam osoba znająca kulisy śledztwa. Przesłuchiwani świadkowie, którzy mieli rzekomo podpisywać te faktury, byli tym zdziwieni. Piesiewicz od 2018 do października 2024 r. jednocześnie kierował też Polskim Związkiem Koszykówki.