Tania ropa uderza w rosyjską wojnę

Ale to za mało, bo na świecie dzieje się coś, czego rosyjski reżim nie przewidział: ropa gwałtownie potaniała, popyt w wyniku wojen celnych Donalda Trumpa pikuje w dół. Cena rosyjskiej ropy w marcu spadła to 59 dol. za baryłkę a w kwietniu do 50 dol./baryłka, pisze „The Moscow Times”. W rezultacie budżet stracił 10 proc. dochodów z ropy naftowej i gazu w pierwszym kwartale, a do końca kwietnia spadek ten przyspieszył do 22 proc. A może i bardziej, bo to są rosyjskie dane oficjalne, których nie można zweryfikować.

Budżet może wymagać dalszych zmian w systemie podatkowym, przyznał minister finansów Anton Siluanow na posiedzeniu resortu w środę. Obecnie co czwarty rubel dochodów państwa pochodzi z wypływów surowcowych.

- Podwyżki podatków stają się coraz bardziej prawdopodobne - zgadza się Siergiej Konigin, główny ekonomista Sinara Bank. Wątpi on w powodzenie wysiłków władz zmierzających do cięcia wydatków, ponieważ w ostatnich latach apetyty budżetu tylko wzrosły: w porównaniu z 2022 r. wielkość federalnego skarbu państwa wzrosła 1,6-krotnie - do 41,5 bln rubli. Z tej kwoty rząd przeznaczy w tym roku około jednej trzeciej na armię i zakup broni.

Problem znalezienia pieniędzy najprawdopodobniej stanie się najbardziej dotkliwy w latach 2026–2027, kiedy nadejdzie czas sfinansowania nowych „projektów narodowych”, z którymi Władimir Putin rozpoczął swoją piątą kadencję.

- Ich finansowanie już zostało przesunięte na lata 2028–2030, zauważa główny ekonomista VEB Andriej Klepacz. Dmitrij Polewoj, dyrektor ds. inwestycji w Astra Asset Management zwraca uwagę, że zmniejszenie dopłat budżetowych spowolni wzrost gospodarczy w Rosji i tak już coraz niższy.