Bon mot ukuty na potrzeby rynku kapitałowego to nic innego jak wariacja powiedzenia „mądry Polak po szkodzie”, choć po szkodzie mądry jest nie tylko Polak, bo podobne powiedzenia znajdziemy w innych językach. W języku angielskim zamyka się drzwi stajni, gdy koń już ucieknie, po francusku po uderzeniu wszyscy są uczeni, a po hiszpańsku po minięciu byka wszyscy są toreadorami. Mądrości ludowe znajdują swoje uzasadnienia w nauce psychologii, która w kategorii błędów poznawczych ujmuje „myślenie z perspektywy czasu”. Uleganie błędom poznawczym to droga do błędnej oceny sprawstwa czy winy choćby takich przestępstw jak błąd lekarski, oszustwo czy karalna niegospodarność.