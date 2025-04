„W 2024 roku cyberprzestępcy zaczęli odchodzić od bardzo technicznych metod, takich jak zaawansowane ataki, na rzecz inżynierii społecznej. Ich celem jest skłanianie ludzi do samodzielnego wysyłania pieniędzy na wskazane konta” – zaznaczył Marcin Dudek, prezentując ostatnio raport z działalności za 2024 rok. „Nie ma tu aspektu technicznego, nie ma klasycznej kradzieży, ani działań na komputerze” – podkreślił. Są telefony lub SMS-y do ofiar i nakłanianie do podjęcia szkodliwych dla nich działań. – Jest to dla nas bardzo trudne, ponieważ w takich przypadkach żadne technologiczne rozwiązania nie mogą pomóc. Jedynym skutecznym środkiem jest edukacja – podkreślał szef CERT.

Oszuści zintensyfikowali działania według policji, stąd nowa seria ostrzeżeń

– Na naszym terenie w 2025 roku doszło już do 49 tego typu przestępstw, a poszkodowani stracili 1,5 mln zł. W całym 2024 roku zanotowaliśmy 104 takie czyny i 5 mln zł strat – mówi „Rzeczpospolitej” Kamil Tokarski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

To w Świętokrzyskiem padł tegoroczny rekord: na kwotę 383 tys. zł okradł 51-letniego przedsiębiorcę spod Kielc rzekomy pracownik banku, który miał odpowiadać za bezpieczeństwo. Straszył, że na koncie mężczyzny doszło do „nieautoryzowanych przelewów”, więc musi przelać środki na „bezpieczne konto”, bo w przeciwnym razie przepadną.

– Sprawca był tak przekonujący, że poszkodowany przez cały dzień ze słuchawką przy uchu jeździł od banku do banku, by pobrać pieniądze i przekazać je na wskazane konto – mówi Kamil Tokarski.

Oszuści działają trochę jak wróżka, czego zestresowane ofiary wskutek m.in. zdenerwowania nie dostrzegają. Na przykład przedsiębiorca po wpłacie kolejnych transz dostawał na telefon komunikat, rzekomo z banku, że „odnotowano wpłatę”. Tyle że to oszuści potwierdzali operację, jaką wykonał.