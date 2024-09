Radosław Nielek: NASK wspiera bezpieczeństwo w sieci

Jakie dziedziny może zrewolucjonizować sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja zmieni sposób, w jaki pracuje każdy z nas. Niezależnie od tego, czy jest to zajęcie fizyczne, czy wykonujemy zawód związany np. z dziennikarstwem albo edukacją.

Reklama

Pojawiają się obawy od strony prawnej i etycznej. Jest to do uregulowania?

Tak. Udało nam się opracować przepisy w obszarach, których 20–30 lat temu nie było (np. e-commerce). Tak samo damy radę uregulować kwestie dotyczące sztucznej inteligencji. Jest sporo wyzwań, bo na ten moment nie rozumiemy do końca ograniczeń i zagrożeń związanych z SI, więc trudno je opisać i tworzyć ramy prawne. Pewnie nie uda nam się za pierwszym razem, ale dojdziemy do dobrych rozwiązań.

Jaka jest rola NASK w zapewnieniu bezpieczeństwa internetu?

Jesteśmy jednym z trzech istotnych instytutów, który wspiera bezpieczeństwo państwa i obywateli w sieci. Za niezawodność każdego z istniejących systemów teleinformatycznych w Polsce odpowiada jego właściciel. NASK skanuje te systemy, podpowiada, stara się wykrywać podatności oraz informować firmy i użytkowników internetu, na co uważać i jak się zabezpieczyć. Wpisujemy też na listę ostrzeżeń strony internetowe, które próbują wyłudzać dane, oszukiwać lub są niebezpieczne. Jeśli serwery DNS zostały poprawnie skonfigurowane, to gdy wchodzimy na taką stronę, pojawia się informacja: „uważaj, ta strona jest niebezpieczna”. Jako NASK robimy dużo, ale finalnie to każdy z nas musi być świadomym użytkownikiem sieci, sprawdzać, w co klika, gdzie przelewa pieniądze. Internet zawsze będzie miejscem, gdzie zagrożenia czyhają, tak jak czyhają na ulicy, gdy idziemy na spacer.

Jak pan ocenia poziom bezpieczeństwa polskiego internetu?

Nie różni się istotnie względem innych rozwiniętych demokratycznych krajów. Skuteczniejsze zabezpieczanie obywateli byłoby możliwe, ale pod warunkiem zgody na śledzenie ich aktywności w sieci. Osobiście nie jestem gotowy, żeby poświęcić tą część swojej prywatności. W państwach totalitarnych to się dzieje i tam można mówić o bezpieczniejszym internecie, jak to zapewne ma miejsce w Korei Północnej.

Obecnie plagą są różnego rodzaju formy dezinformacji. Można doświadczenia cyberbezpieczeństwa tutaj wykorzystać?

Te dziedziny w pewnych miejscach się przecinają. Wykorzystuje się dezinformację, żeby zbudować społeczność, którą potem się atakuje. Jednak w dużej mierze są to dwie rozdzielne sprawy. Czym innym jest próba wpływania na to, w jakie zdarzenia wierzymy, a czym innym próba kradzieży pieniędzy czy włamania na pocztę. Nie da się postawić znaku równości. Zbieramy informacje o podmiotach, które próbują upowszechniać fałszywe informacje. Możemy to wykorzystać w cyberbezpieczeństwie i w zwalczaniu dezinformacji, choćby dla zrozumienia motywacji tego typu działań. Możemy też odfiltrowywać takie treści, ale problemem jest wiele form dezinformacji. Jesteśmy w stanie łatwo wyłapać nieprawdziwe doniesienia, ale jest to bardzo trudne w sytuacji, gdy ktoś opisuje zdarzenie, ale pomija pewne fakty. Najskuteczniejszym mechanizmem jest medialna edukacja społeczeństwa, żeby obywatele byli w stanie lepiej rozumieć teksty i krytycznie je oceniać.