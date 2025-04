Robert Gwiazdowski: Łaska Narodu na pstrym koniu jeździ. Ale logika nie

„Jedynym sposobem na przywrócenie władzy ludu w Ameryce jest impeachment sędziów, aktywiści sędziowscy muszą zostać usunięci z ławy sędziowskiej, w przeciwnym razie nie będzie sprawiedliwości” – napisał Elon Musk w reakcji na postanowienia sędziów powołanych za rządów Bidena i Obamy, którzy blokują różne nowe zarządzenia wykonawcze (executive orders) Trumpa.

Niespodziewanie (a może spodziewanie) się okazało, że właściciel Tesli ma w Polsce wielu zwolenników wśród „demokratów walczących” o przywrócenie praworządności, którzy proponują przeprowadzenie u nas podobnego „impeachmentu” sędziów powołanych za rządów PiS.

Rząd Donalda Tuska raz neosędziów nie uznaje, a raz uznaje – jak mu wygodniej

Szczególnie zabawnie (a może i nie) zrobiło się po tym, jak rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej pochwalił się stanowczą i skuteczną reakcją w stosunku do prokuratora, który najprawdopodobniej po pijaku wjechał samochodem do rowu i odmówił „dmuchnięcia w balonik”. Prokuratura wystąpiła do Sądu Najwyższego o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Sąd wniosek uwzględnił i uchylił mu immunitet, więc można było przedstawić mu zarzut popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. I to wszystko w 48 godzin!

Szkopuł w tym, że ów „sąd” to jeden z sędziów, których wyroków nie uznaje aktualny rząd. To znaczy raz uznaje, a raz nie uznaje. Jak mu wygodniej. Teraz akurat uznał.