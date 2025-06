Kwestia proporcjonalności

Decyzja o zakazie wprowadzania określonego sprzętu lub oprogramowania albo nakazująca wycofanie tego sprzętu lub oprogramowania z użytkowania, nawet jeżeli uzasadniona względami bezpieczeństwa państwa, powinna jednak stanowić ultima ratio. Tymczasem z uzasadnienia projektu ustawy nie wynika konkretnie, dlaczego polski prawodawca uważa, że konieczne jest przyjęcie tak daleko idących rozwiązań. Uzasadnienie poprzestaje na ogólnych sformułowaniach. A przecież z orzecznictwa TSUE wynika, że powoływaniu przez państwo członkowskie takich wartości jak bezpieczeństwo publiczne powinny towarzyszyć odpowiednie dowody lub analiza przydatności oraz proporcjonalności środka przyjętego przez to państwo, jak również precyzyjne dane na poparcie jego argumentów”. Tego w uzasadnieniu projektu ustawy brakuje.

Co istotne, przepisy miałyby obowiązywać we wszystkich 18 sektorach wymienionych w dyrektywie NIS2. Jak wynika z publicznie dostępnych opracowań, na takie rozwiązanie nie zdecydowało się dotąd żadne państwo członkowskie UE, a tylko cztery państwa przewidują możliwość wycofania sprzętu oraz oprogramowania z użytkowania bez analizy krytyczności zasobów, możliwości wprowadzenia środków naprawczych czy usunięcia stwierdzonych podatności. Nawet jednak te państwa ograniczyły zaproponowane środki wyłącznie do branży telekomunikacyjnej, sektora dostawców 5G. Co więcej, przewidziane w projekcie ustawy ograniczenia mają dotyczyć wszystkich produktów, usług i procesów ICT, a nie tylko tych zidentyfikowanych jako krytyczne (jak przewiduje dyrektywa NIS2).

Należy również pamiętać, że ograniczeniom proceduralnym, takim jak wspomniany rygor natychmiastowej wykonalności, towarzyszą przepisy administracyjno-karne, przewidujące kary pieniężne w wysokości nawet trzy razy wyższej niż stanowi dyrektywa NIS2.

Cyberbezpieczeństwo. Odpowiedzialność odszkodowawcza

Opóźnienie w transpozycji dyrektywy NIS2 powoduje, że nie ma już chwili do stracenia. Gotowość i skuteczność w obszarze cyberbezpieczeństwa stają się coraz ważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego niż kiedykolwiek wcześniej, mają znaczenie dla transformacji cyfrowej i pełnego wykorzystanie ekonomicznych i społecznych korzyści wynikających z cyfryzacji. W przypadku przyjęcia projektu ustawy w proponowanym kształcie Polska naraża się jednak na wszczęcie tzw. postępowania przeciwnaruszeniowego przez Komisję Europejską. Musi się także liczyć z odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa wobec jednostek, które poniosły szkodę – np. dostawców sprzętu lub oprogramowania uznanych za DWR.

Autor jest dr. hab., profesorem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnym