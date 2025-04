Do sytuacji rano odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, który informował, że połączył się ze sztabem kryzysowym prowadzącym działania w związku z pożarem w BPN. „Walka z pożarem w tej chwili koncentruje się ze względu na niedostępny teren na działaniach z powietrza” - przekazał. „Sztab poinformował mnie, że nie ma w tej chwili zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców (obszar pożaru jest co najmniej 5 km od pierwszych zabudowań). Niemniej jednak służby są gotowe do ewakuacji ludzi jeśli zajdzie taka konieczność” - zapewnił. Minister zaapelował do spacerujących w terenach leśnych o szczególną ostrożność z uwagi na zagrożenie pożarowe.