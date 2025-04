Faces to legenda brytyjskiego rocka. Chwilami byli popularniejsi od The Rolling Stones, inspirowali Sex Pistols.

Grupa działała w latach 1969-1975, powstała na gruzach Small Faces, kiedy w składzie pojawiło się dwóch muzyków z Jeff Beck Group – znany z chrypki i nieśmiałości wokalista Rod Stewart oraz gitarzysta Ronnie Wood. Obaj zagrali na legendarnej płycie Becka „Truth” – Wood był wtedy basistą.

Żaden inny zespół nie brzmi tak jak my Rod Stewart o Faces

Faces, czyli Stawart i Wood

Faces nagrało cztery albumy i rozpadło się, gdy solową karierę rozpoczął Rod Stewart. Hit „Maggie May” zrobił swoje. Wood dołączył wtedy do The Rolling Stones, zaś Jones do The Who.

Według perkusisty Kenneya Jonesa, nowy album The Faces, pierwszy „Ooh La La” z 1973 roku, może zostać wydany w 2026 r.