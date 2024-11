Jest szansa na białe święta? Najnowsze prognozy pogody IMGW na grudzień

Na stronie internetowej IMGW znaleźć można długoterminową prognozę pogody na grudzień, a dokładnie na pięć tygodni od poniedziałku 2 grudnia do niedzieli 5 stycznia w odniesieniu do normy wieloletniej z lat 1991-2020. Z prognozy wynika, że nadchodzący grudzień ma być dosyć ciepły i raczej suchy. Czy w związku z tym jest szansa na białe święta?

Reklama

Długoterminowa prognoza IMGW: Czeka nas dosyć ciepły grudzień

Zgodnie z długoterminową prognozą pogody IMGW, ostatni miesiąc tego roku ma być ciepły. Nieco chłodniejsze mogą być jego dwa pierwsze tygodnie. Od 2 do 15 grudnia anomalia średniej temperatury powietrza względem normy wieloletniej z lat 1991-2020 na przeważającym obszarze Polski ma być – z nielicznymi wyjątkami – ujemna (od -2 do -0,1 stopni Celsjusza). Dodatniej spodziewać się można jedynie na północy (od 0,2 do 1,3 stopni Celsjusza) oraz miejscami w centrum i na południu (od 0 do 0,3 stopni Celsjusza).

Czytaj więcej Społeczeństwo Najnowsza prognoza opadów śniegu na zimę 2024/2025. Pogoda sprawi niespodziankę Kiedy i jakich opadów śniegu można spodziewać się w nadchodzącym sezonie zimowym? W najnowszych, sezonowych prognozach modeli ECMWF i UKMO widać ciekawą zgodność dla całego kontynentu europejskiego.

Kolejne dwa tygodnie grudnia powinny być już cieplejsze. W większości kraju prognozowana jest dodatnia anomalia średniej temperatury w stosunku do normy wieloletniej (od 0,2 do 2,3 stopni Celsjusza). Ujemnej anomalii średniej temperatury spodziewać należy się wówczas jedynie na krańcach południowych (od -1,1 do -0,7 stopni Celsjusza) oraz południowo-zachodnich (-0,1 stopni Celsjusza).

Pod względem dodatnich anomalii średniej temperatury powietrza szczególnie wyróżnia się w prognozach tydzień obejmujący przełom starego i nowego roku. Od 30 grudnia 2024 roku do 5 stycznia 2025 roku spodziewać można się temperatur wyższych w stosunku do normy wieloletniej od 0,3 stopni Celsjusza na krańcach południowych do 3,3 stopni Celsjusza na krańcach północnych. Może to oznaczać dosyć ciepły sylwester i Nowy Rok.