Podróż odbywała się etapami, migranci niektóre odcinki trasy – w tym nielegalne przejście przez granicę np. węgiersko-austriacką musieli pokonywać pieszo. –

W miejscach, gdzie były przywrócone tymczasowe kontrole graniczne, cudzoziemcy opuszczali samochody i przekraczali granicę pieszo, a następnie byli odbierani przez kolejnych kurierów, i dalej przewożeni do krajów Europy Zachodniej – tłumaczy Mościcki.

Ceny za możliwość przedostania się w głąb UE były różne. Zazwyczaj organizatorom przemytu za cały transport migranci płacili od 2,5 do 7 tys. euro.

Funkcjonariusze Straży Granicznej doprowadzili do przedstawienia zarzutów łącznie 11 członkom zorganizowanej grupy przestępczej.

Głównym organizatorem był 19-letni Dominik J., jego matka Anna J. skupiała się na werbowaniu kierowców. Oboje mieszkali w Niemczech. Kobieta oraz mężczyzna zostali tam zatrzymani. W październiku w ramach ENA z Niemiec została najpierw sprowadzona Anna J., w tym miesiącu jej syn. Uusłyszeli zarzut organizowania nielegalnej migracji, z czego mieli uczynić sobie stałe źródło dochodu, oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej. 19-latek dodatkowo jest podejrzany o przygotowania do przywozu oraz wprowadzenia do obrotu środków odurzających. Obecnie oboje są tymczasowo aresztowani.

W procederze brało udział więcej osób – Polaków i cudzoziemców. Funkcjonariusze Straży Granicznej doprowadzili do przedstawienia zarzutów łącznie 11 członkom zorganizowanej grupy przestępczej. – Śledztwo we wrześniu 2024 roku zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom działającym w strukturach tejże grupy. Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności – mówi nam jeden ze śledczych.