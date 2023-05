Mafia zarabia na wojnie. Zwiększył się przemyt z Ukrainy do Polski

Broń jedzie... do Polski

Z danych Straży Granicznej wynika, że zwiększył się o 50 proc. przemyt samochodów, a także broni i amunicji – z 1438 sztuk broni i amunicji wartości 32 tys. w 2021 r. do 8382 sztuk (wartych 256 tys.) w ubiegłym. Ukraińcy królują od lat również w statystykach dotyczących odmów wjazdu do Polski. W ubiegłym roku nie wpuszczono do nas ponad 21 tys. obywateli Ukrainy, w tym ponad 2,8 tys. z powodu zagrożenia bezpieczeństwa dla naszego kraju. Po wybuchu konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski Straż Graniczna utworzyła tzw. III linię odprawy granicznej. Kierowano tam osoby, co do których zachodziło podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie terrorystyczne.

Z kolei wartość przemytu w I kwartale tego roku wyniosła już 73 mln zł, kiedy w tym samym okresie 2022 r. – 37 mln zł – to wzrost o 96 proc.