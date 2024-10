Zabraknie studentów z Białorusi? Uderza w nich Łukaszenko i polska biurokracja

Czytaj więcej Polityka Łukaszenko z „imperialnym” orderem od Putina. Podporządkował Białoruś Rosji Wielu przywódców państw postradzieckich odwiedziło ostatnio Kreml. Ale białoruski dyktator został najdłużej i otrzymał z rąk Władimira Putina najwyższe odznaczenie państwowe.

Małopolski Kurator Oświaty dr Gabriela Olszowska potwierdziła w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że sporo Białorusinów zgłosiło się z tego typu problemami w tym roku. Przyznaje też, że urzędnicy „mają problem” z rozstrzygnięciem w tego typu sprawach (również z powodów językowych) i odsyła nas do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Udaliśmy się w tej sprawie do rzecznika MEN, ale stamtąd zostaliśmy przekierowani do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolei rzeczniczka MNiSW Natalia Żyto odesłała nas z powrotem do MEN.

MSZ nie jest od oceniania świadectw maturalnych, ale przyjęliśmy te sygnały i zwróciliśmy się z prośbą do MEN o to, by kuratorzy jak najbardziej ze zrozumieniem podchodzili do tego typu sytuacji rzecznik MSZ Paweł Wroński

Do sprawy odniósł się natomiast rzecznik MSZ Paweł Wroński, bo resort dyplomacji jako pierwszy zajmuje się ubiegającymi się o studia Białorusinami, jeszcze na etapie wydawania wiz. Przyznaje, że MSZ zna przypadki Białorusinów, którzy borykają się z tego typu problemami i nie mogą pojechać na Białoruś. – MSZ nie jest od oceniania świadectw maturalnych, ale przyjęliśmy te sygnały i zwróciliśmy się z prośbą do MEN o to, by kuratorzy jak najbardziej ze zrozumieniem podchodzili do tego typu sytuacji – mówi „Rzeczpospolitej” Wroński. Jak twierdzi, w ramach nowej strategii migracyjnej rząd przygotowuje rozwiązania, które „w przyszłości pozwolą rozwiązać ten problem systemowo”.

Białoruska opozycja demokratyczna: To katastrofa

– Po raz pierwszy od wielu lat większość białoruskich studentów udała się na studia do Rosji, a nie do krajów europejskich. To jest niesłychanie niebezpieczne – mówiła ostatnio „Rzeczpospolitej” podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie liderka Wolnej Białorusi Swiatłana Cichanouska.

– Chciałabym też, by Białorusini byli mile widziani w krajach demokratycznych. By nie budowano murów, nie zamykano dla nas granic i nie ograniczano wydawania wiz. Studenci białoruscy muszą mieć możliwość otrzymania stypendiów w UE, by mogli zobaczyć, jak wygląda życie w demokratycznym kraju. To wzmocniłoby proeuropejskie nastroje na Białorusi. Bo z powodu polityki Łukaszenki, który stał się współagresorem w wojnie Rosji z Ukrainą, białoruskim studentom ograniczono stypendia w UE – mówiła.