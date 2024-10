Rusłan Szoszyn: Łukaszenko jak kameleon. Już szuka ratunku na Zachodzie

Próba dystansowania się od działań Kremla i zrzucenia z siebie odpowiedzialności doskonale wpisuje się w kampanię wyborczą dyktatora, która już rozkręca się na Białorusi, bo kolejne pseudowybory prezydenckie odbędą się 26 stycznia. Już dziś wiadomo, że po raz siódmy „miażdżące zwycięstwo” odniesie Łukaszenko, ale to nie oznacza, że reżim nie zna nastrojów Białorusinów. W kraju działa kilka ośrodków badawczych, które nie publikują wyników sondaży, ale wysyłają je bezpośrednio na stół dyktatora. Te jednoznacznie wskazują, że lwia część Białorusinów jest przeciwna wojnie, więc wysyła sygnał społeczeństwu: „to nie ja prowadzę wojnę, tylko Putin”. Uspokaja też tym samym rodaków, że nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy nad Dniepr.

Tajne rozmowy Łukaszenki z Zachodem już trwają?

Podobnie należy rozumieć też jego deklarację (padła w rozmowie z gazetą „Izwiestia”), że jest przeciwnikiem „zjednoczenia z Rosją”. Bo choć większość Białorusinów nigdy nie była w państwach Unii Europejskiej czy w USA, ale doskonale wiedzą, jak wygląda bałagan w Rosji Putina, tamtejsza korupcja i przestępczość. I niewielu Białorusinów chciałoby być częścią „wielkiej Rosji”, ani żeby Putin wysyłał ich dzieci na śmierć, kładąc na ołtarzu swoich imperialnych ambicji.

W rozmowie z BBC Łukaszenko poszedł jeszcze dalej i stwierdził, że nigdy mu nie zależało na pogorszeniu relacji z Zachodem. – To wy poszliście tą drogą, zaczęliście wprowadzać sankcje – zarzucał brytyjskiemu dziennikarzowi. Co więcej, potwierdził doniesienia mediów, że ostatnio w Mińsku przeprowadził niejawne rozmowy z „przedstawicielami Zachodu”. Według dyktatora rozmowa trwała aż cztery godziny. Nie zdradził, z kim konkretnie rozmawiał. Z jego wypowiedzi wynikało, że poruszany był m.in. temat więźniów politycznych. Dyktator przekonywał, że „zastanowi się” nad uwolnieniem tych, którzy wystąpią do niego z prośbą o ułaskawienie.

Łukaszenko boi się przyszłości i nie chce stracić władzy

Łagodzenie retoryki przez Aleksandra Łukaszenkę ma też inne podłoże. Sankcje Zachodu sprawiły, że stracił dostęp do wielu rynków i niemal w całości uzależnił białoruski eksport od Rosji (w znacznie mniejszym stopniu także od Chin). Stracił również rynek ukraiński, a przecież Ukraina była drugim (po Rosji) najważniejszym partnerem handlowym Białorusi przed wojną i odbiorcą białoruskich produktów ropopochodnych. Z powodu sankcji białoruskie firmy są całkowicie uzależnione od rosyjskiej infrastruktury, np. portów i tras kolejowych. Do Mińska nie latają też samoloty zachodnich linii lotniczych.