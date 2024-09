We wtorek w sądzie miasta Mińska ruszył „proces” historyka, który został aresztowany jeszcze w styczniu. Prokurator oskarżył go o „sprzyjanie działalności ekstremistycznej” i zarzucił, że historyk udzielał wywiadu mediom „podżegającym do nienawiści na tle narodowościowym, politycznym i ideologicznym”. Szczegółów nie podano, ale chodzi zapewne o jedno z opozycyjnych białoruskich mediów nadających z zagranicy. Grozi mu nawet sześć lat więzienia.

Lista tematów, których historykom na Białorusi nie wolno poruszać

Melnikau nie opuścił Białorusi po pacyfikacji powyborczych protestów w 2020 roku, a tak zrobiła większość białoruskich intelektualistów. Do końca przebywał w Mińsku, ale w żaden sposób nie zabierał głosu w sprawach politycznych. Nie krytykował reżimu, ale publikował zdjęcia na Facebooku, na których pokazywał półki pełne towarów w mińskich sklepach oraz chwalił życie w białoruskiej stolicy. Co więcej, w ubiegłym roku pojawiła się jego publikacja „Kolaboracjonizm. Anatomia zdrady” o antykomunistycznym podziemiu w czasie II wojny światowej. Zapowiadał też nową książkę, którą chciał poświęcić działalności sowieckiej bezpieki tuż po wojnie. W środowiskach białoruskiej emigracji politycznej pojawiały się nawet głosy zarzucające znanemu historykowi próbę „dopasowania się do słusznej linii propagandy”.

– Myślę, że w warunkach powszechnych represji miał pewne przeczucie i w ten sposób próbował się ratować. Ale to mu nie pomogło – mówi „Rzeczpospolitej” białoruski historyk, który osobiście zna Melnikaua i obecnie przebywa na Białorusi. Z przyczyn oczywistych nie podajemy jego nazwiska.

– Media rządowe podały, że całkiem przyznał się do winy. To co musieli z nim robić przez te pół roku? Wybijali z niego właściwe zeznania? To sygnał dla wszystkich historyków na Białorusi, że wcale nie trzeba krytykować reżimu, by służby zapukały do drzwi – dodaje.