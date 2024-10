Łukaszenko z „imperialnym” orderem od Putina. Podporządkował Białoruś Rosji

Czytaj więcej Dyplomacja Czy Aleksandr Łukaszenko stanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym? Białoruska opozycja przygotowała, a rząd Litwy przekazał prokuratorowi MTK Karimowi Khanowi wniosek o rozpoczęcie ścigania białoruskiego dyktatora.

– Wygląda na to, że Putin w ten sposób postanowił odznaczyć Łukaszenkę za to, że występuje w roli wiernego sojusznika Rosji, i za to, że współuczestniczy w agresji przeciwko Ukrainie (w lutym 2022 roku przepuścił przez Białoruś armię rosyjską – red.). Łukaszenko widział w tym jednak duży interes gospodarczy, bo Rosja obecnie okazuje mu wielkie wsparcie finansowe – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksander Klaskouski, czołowy niezależny białoruski politolog.

– Pojawiały się spekulacje, że ich relacje ostatnio się pogorszyły i że jakoby Putin chce zastąpić go w Mińsku kimś całkowicie sterowanym. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Nie bez znaczenia pozostaje to, że to już ósme spotkanie Putina z Łukaszenką w tym roku – dodaje Klaskouski.

Przywódcy państw WNP nadal pielgrzymują do Putina. Premier Armenii przejechał się rowerem po Moskwie

Łukaszenko był wśród innych przywódców państw WNP (Wspólnota Niepodległych Państw), którzy najpierw uczestniczyli w nieformalnym spotkaniu z Putinem 7 października (rosyjski przywódca obchodził wtedy 72. urodziny), a we wtorek na Kremlu omawiali przyszłoroczny plan działań powołanej po upadku Związku Radzieckiego organizacji.

Żaden z obecnych we wtorek na Kremlu przywódców nie uzależnił się tak od Moskwy jak Łukaszenko

Do Moskwy udali się przywódcy Kazachstanu, Kirgizji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Azerbejdżanu. Był nawet premier Armenii Nikol Paszynian, który od dłuższego czasu deklaruje politykę „rozwodu” jego kraju z Rosją i zbliżenia z Zachodem. Udał się nawet na przejażdżkę rowerem po Moskwie.