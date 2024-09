Opozycjonistkę torturują w łagrach Łukaszenki. Mąż prosi Polskę o pomoc

Co prawda, istnienia króla Kraka nie odnotowała żadna oficjalna historia, ale to jego imię nosił jeden z zabytkowych mostów w Krakowie – dziś to most Powstańców Śląskich. W mieście warto też zobaczyć mosty: Józefa Piłsudskiego oraz Dębnicki przy Alejach Trzech Wieszczów.