Nadchodzi duża zmiana pogody. Najnowsze prognozy IMGW

Najbliższy weekend nie będzie pogodny. Spodziewać można się raczej kontynuacji pogody z końca tygodnia – deszczu, zachmurzenia i chłodu. Choć może się przejaśniać, to jednak aura będzie głównie przygnębiająca. Jednak już w poniedziałek możemy liczyć na zmiany.

Reklama

Prognoza pogody: Kiedy zrobi się cieplej?

Jak wskazuje IMGW, wyższe temperatury odczujemy w naszym kraju już w poniedziałek 7 października – od 12 stopni Celsjusza na południu do 17 stopni na zachodzie. We wtorek będzie z kolei jeszcze cieplej, bo od 14 stopni na północnym wschodzie do nawet 21 stopni na południu oraz zachodzie Polski.

Środa to następny przyjemny dzień – na południowych krańcach kraju będzie 12 stopni, natomiast na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie do 21 stopni. W czwartek na południu kraju temperatura może osiągnąć nawet 22 stopnie. Piątek trochę chłodniejszy, od 12 stopni na południu do 18 na południowym wschodzie, południowym zachodzie i w centrum.

Czytaj więcej Społeczeństwo Takich temperatur możemy spodziewać się do stycznia. Długoterminowa prognoza pogody Dzięki modelowi długoterminowemu CFS E3 możemy poznać prognozy anomalii temperatur na kolejne miesiące. Październik nie będzie przekraczał normy, co jednak z pozostałymi miesiącami? Czy będą cieplejsze niż w poprzednich latach?

Ochłodzenia można spodziewać się dopiero w sobotę i niedzielę, 12 i 13 października. Najcieplej będzie wówczas na południowym zachodzie – 16 stopni. Na pozostałym obszarze – w sobotę od 12 do 15 stopni, natomiast w niedzielę – tylko od 9 do 13 stopni.